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قصة صورة .. لماذا اصطحبت الفنانة أودرى هيبورن غزالا صغيرا إلى السوبر ماركت

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:43 م
قصة صورة .. لماذا اصطحبت الفنانة أودرى هيبورن غزالا صغيرا إلى السوبر ماركت أودرى هيبرون بصحبة الغزال فى السوبر ماركت
كتبت رباب فتحى
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فى عام 1958، كانت أودري هيبورن، الممثلة الأمريكية الشهيرة تصوّر فيلم "القصور الخضراء" ، والذى لعبت فيه دور امرأة فى غابة فنزويلية يتبعها  غزال صغير أينما ذهبت.  وحتى توطد علاقتها بهذا الظبى "بيبن" والذى كانت تطلق عليه اسم "إي بى"، كان عليها أن ترعاه وتطعمه الحليب "فأنا ليس لدى أبناء، وأتعلم الكثير منه"، مثلما كانت تقول.
 
أودري هيبرون وغزال صغير
أودري هيبرون وغزال صغير
وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أودرى أخبرت مراسل فى موقع تصوير الفيلم آنذاك أنها تأخذ الغزال الصغير معها إلى الحفلات، بل وتجعله ينام بالقرب منها ليلا. 
 
ويقول المصور بوب ويلوجبي ، الذي تبع هيبورن لسنوات - بما في ذلك تلك المرة التى اصطحبت فيها الغزال إلى السوبرماركت- في كتابه "لنتذكر أودري": "بيفرلي هيلز معتادة بشكل كبير على كل ما يحدث فيها فمن الصعب إثارة إعجاب هذه المنطقة التى تعج بالنجوم، لكن أن يتبع أودري مخلوقا جميلا فى أروقة المدينة أمرا لا تشاهده كل يوم". 
 
وسرد كيف شعرت أودرى بالحزن البالغ بعد انتهاء الفيلم لاضطرارها للتخلى عن هذا الظبى، وعندما تعرضت للإجهاض بعد عام من انتهاء الفيلم، سعى زوجها  للعثور على "أي بى" وبالفعل أتى بالغزال إليها والذى احتفظت به كحيوان أليف. ثم رزقت بطفل. 
 
 
 

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