فيديو.. مرضى مستشفى الشرطة بالعجوزة: مبادرة قوائم الانتظار خففت آلامنا

كتبت : دينا الحسيني

أعادت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء قوائم انتظار المرضى، وسرعة إجراء العمليات الجراحية، والحالات الحرجه البسمة على وجه المرضى وأسرهم من جديد، بعدما حققت المبادرة هدفها، وهو تخفيف الآلام وإعادة الحياة الطبيعى لمرضى القلب والجراحات الدقيقة.

زارت "اليوم السابع" مستشفى الشرطة بالعجوزة لتشارك المرضى وذويهم فرحتهم، منهم من أجريت له الجراحة ويخضع حالياً لإشراف طبى، ومنهم من يتم تجهيزه بالفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لإجراء الجراحة.

ومن داخل قسم جراحة القلب أجمع المرضى أنهم شاهدوا تنويهات مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات والإعلان عن الخط الساخن للتواصل مع وزارة الصحة، اعتقدوا من الوهلة الأولى بأنها مجرد دعاية، ولكنهم خاضوا تجربة الاتصال بالخط الساخن كبصيص أمل لم يفقدوه حسبما أكدوا لنا، ليكتشفوا حقا أنه "من سمع ليس كمن رأى"، لأنهم وجدوا سرعة التفاعل من الخط الساخن بإبلاغهم سرعة التوجه لمستشفى الشرطة بالعجوزة للمتابعة الطبية وإجراء الجراحة بغرفة عمليات مجهزة بأحدث الوسائل الطبيعة، وفور توجهم استقبلهم فريق طبى من كافة التخصصات ولم يدخروا جهداً فى متابعتهم الصحية والتعامل مع حالتهم.

قدم المرضى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تلك اللافتة الإنسانية منه وتكليفاته لمؤسسات الدولة بسرعة تذليل الصعوبات للمرضى وفتح كبرى المستشفيات لاستقبالهم وتوفير سبل الرعاية لهم، كما قدم المرضى الشكر لوزارة الداخلية والطاقم الطبى بمستشفى الشرطة بالعجوزة وطاقم التمريض على المعاملة الطيبة التى وجدوها وكافة الإمكانيات التى وجدوها فضلاً تحمل الدولة نفقات العلاج وإجراء الجراحة.

وهذا ما أكدته المريضة كريمة عبدالفتاح من محافظة الإسكندرية والتى قالت إنها فور علمها بمبادرة الرئيس السيسى لإنهاء قوائم الانتظار لجأت إلى الخط الساخن وتواصلت معهم وبعد يوم من الاتصال قاموا بإبلاغها بالحضور إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وهناك تم تجهيزها للعملية بإجراء الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل ثم أجريت لها أمس عملية قلب مفتوح.

وقال نبيل داوود من محافظة المنيا إن شقيقته اتصلت بخط المبادرة وتلقى ردا من وزارة الصحة فى غضون أسبوع أخبروه بضرورة التوجه إلى مستشفى الشرطة لإجراء جراحة عاجلة فى القلب.

أما عمرو محمود من محافظة الإسكندرية قال إنه لجأ للخط الساخن لمبادرة قوائم الانتظار بعد انتظار 8 شهور لتغيير 4 شرايين تاجية، وفور استقباله بمستشفى الشرطة تم تجهيزه لإجراء الجراحة بعمل فحوصات طبية، ومن قسم العظام قالت الحاجة منى بعد معناه مع قوائم الإنتظار حتى تعالج من الخشونة والمفاصل تم إجراء الجراحة فى أقل من ايام.

من جانبهم أكد أطباء مستشفى الشرطة أن المستشفى مجهز بكافة الإمكانيات والأجهزة لاستقبال مرضى قوائم الانتظار وإجراء الجراحات لهم من مختلف التخصصات، وقال الدكتور أحمد سيف الدين رئيس قسم جراحات القلب بمستشفى الشرطة فى العجوزة أن جميع الحالات المدرجة على قوائم الإنتظار الواردة من وزارة الصحة إلى المستشفى يتم إنهاء تلك اللجراحات فى أسرع وقت لاستقبال قائمة جديدة.

وأوضح الطبيب سيف الدين أن هناك 10 حالات من مرضى القلب تم إجراء جراحة لهم خلال الاسبوع الماضى، ويخضعوا جميعاً لإشراف طبى وملاحظة، وبعد العيد تواصل المستشفى استقبال باقى حالات قوائم الإنتظار.