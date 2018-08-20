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الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:14 م
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فى ليلة عيد الأضحى.. مقتل 2 إرهابيين يرتديان أحزمة ناسفة غرب الموصل

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:13 م
فى ليلة عيد الأضحى.. مقتل 2 إرهابيين يرتديان أحزمة ناسفة غرب الموصل مدينة الموصل بالعراق
أ ش أ
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أعلن نايف الشمرى، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقى السابق، عن مقتل 2 إرهابيين يرتديان أحزمة ناسفة فى قرية عوينات بقضاء ربيعة غرب الموصل.
 
وقال الشمرى، اليوم الإثنين، إن إرهابيين أثنين من داعش تسللا إلى قرية عوينات بقضاء ربيعة يركبان دراجة نارية ويلبسان أحزمة ناسفة حاولا استهداف تجمعات المدنيين فى القرية فى ليلة عيد الأضحى المبارك، مبينا أن المدنيين وهم من أبناء قبيلة شمر إنتابهم الشك من الشخصين وقاموا بمطاردتهما وقتل واحد منهما فيما لاذ الآخر بالفرار إلى أطراف المدينة، حيث حاصرته قوات الجيش وبعد تبادل إطلاق النار قام الإرهابى بتفجير نفسه دون وقوع أى خسائر بين المدنيين.
 
وأكد الشمرى، أن ما يجرى دليل التقارب بين القوات الأمنية وأبناء المناطق فى المحافظة ورغبتهم بعدم تكرار ما حصل من دخول جماعات إرهابية فى الفترة السابقة.
 

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