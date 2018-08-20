video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى زيارة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع "الدلتا للصلب" بشبرا الخيمة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:10 ص
فى زيارة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع "الدلتا للصلب" بشبرا الخيمة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال خلال الزيارة
كتب: عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

في زيارة مفاجئة، تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مصانع شركة الدلتا للصلب بشبرا الخيمة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

 

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تفقدا القطاعات الإنتاجية بالشركة من أفران ومسابك ودرفلة، حيث استمع سيادته إلى شرح من محمود الفقي رئيس شركة الدلتا للصلب حول مراحل الإنتاج المختلفة.

 

20180820_101246
 

كما زار الوزير موقع مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب، والذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف طن سنويا.

 

وعقد الوزير اجتماعا مع قيادات شركة الدلتا للصلب بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تابع سيادته الموقف الحالى للشركة وآفاق التطوير المستقبلية.

 

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية، وبحث أوجه الاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة.

20180820_103009
 

 

20180820_103116
 

 

20180820_103238
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هشام توفيق يبحث مع وزيرى قطاع الأعمال السابقين أبرز ملفات الوزارة

هشام توفيق مشرفا عاما على مستشفيات جامعة طنطا والشبينى مديرا للطوارئ

وزير قطاع الاعمال

هشام توفيق

شركة الدلتا

اخبار الاقتصاد

الشركة القابضة للصناعات المعدنية




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة