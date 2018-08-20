فى زيارة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع "الدلتا للصلب" بشبرا الخيمة

كتب: عبد الحليم سالم

في زيارة مفاجئة، تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مصانع شركة الدلتا للصلب بشبرا الخيمة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تفقدا القطاعات الإنتاجية بالشركة من أفران ومسابك ودرفلة، حيث استمع سيادته إلى شرح من محمود الفقي رئيس شركة الدلتا للصلب حول مراحل الإنتاج المختلفة.





كما زار الوزير موقع مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب، والذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف طن سنويا.

وعقد الوزير اجتماعا مع قيادات شركة الدلتا للصلب بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تابع سيادته الموقف الحالى للشركة وآفاق التطوير المستقبلية.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية، وبحث أوجه الاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة.











