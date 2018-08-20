فولكسفاجن تستدعى 700 ألف سيارة من السوق بسبب خطر من ماس كهربائى

(أ ف ب)

أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة، اليوم الإثنين، أنها استدعت 700 ألف سيارة فى أنحاء العالم بسبب أضواء فى سقف السيارات يمكن أن تتسبب فى ماس كهربائى فى حال تعرضها للبلل.

والسيارات المعنية هى من الجيل الحالى من سيارات تيجوان وتوران المصنعة قبل الخامس من يوليو هذا العام ، بحسب ما صرح المتحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت مجلة "كاى فز-بيتريب" المتخصصة بأخبار الصناعة أن الحرارة الناتجة عن التماس الكهربائى يمكن أن تلحق ضررا بالسقف وفى الحالات النادرة يمكن أن تتسبب فى حريق.

وقال المتحدث أن الشركة لا تزال تعمل على حل للمشكلة، إلا أنها تأمل فى اكمال الاختبار "قريبا" حتى يتمكن المستهلكون من احضار عرباتهم لإصلاحها.

وفى أثناء ذلك يمكن لأصحاب السيارات الاستمرار فى استخدام سيارتهم إلا أذا لاحظوا مؤشرات على حدوث تماس كهربائى.

وفى اواخر يوليو قالت الشركة أنها ربما تضطر الى استدعاء 124 ألف سيارة كهربائية من طراز فولكسفاجن وأودى وبورش بسبب مادة مسببة للسرطان تستخدم فى بطارياتها.