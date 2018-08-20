غرفة رئيسية و13 فرعية وفتح الحدائق والمتنزهات وحملات على الأسواق بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

استعدت محافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى بغرفة عمليات رئيسية بتوجيهات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وبرئاسة راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، وغرف فرعية بالمدن والمراكز الـ13، وحملات على الأسواق، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتجهيز 105 سيارات إسعاف ستنتشر على الطرق، وخاصة على الطريق الدولى الساحلى وروافده، وأمام الحدائق والمتنزهات، وإلغاء الإجازات بالمستشفيات وبمرفق الإسعاف، وتجهيز ساحات العيد وخاصة ساحة الاستاد الرياضى الذى يؤدى فيها المحافظ ومدير الأمن والقيادات الشعبية والتنفيذية صلاة العيد.

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه شكل غرفة عمليات مجهزة بأجهزة لاسلكية، لمتابعة غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن، مؤكداً أنه أعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالمدن والقرى المختلفة، وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق، والمخابز وتوفير اسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية بالمنافذ، والرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال أيام إجازة عيد الأضحى، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز 359 ساحة لأداء صلاة العيد بزيادة 61 ساحة عن العام الماضى، وأنه شدد على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أى حالات مرضية والحالات الحرجة خلال إجازة العيد وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الإنضمامية ما بين الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية من مستلزمات العيد ولتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى.

وأكد المحافظ أنه طالب مدير الحماية المدنية باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وأفراد الحماية المدنية، لمواجهة أى طوارئ قد تحدث أثناء العيد، وكلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأهمية متابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة، وطالب المحافظ رئيس مدينة مصيف بلطيم بالاهتمام بالشواطئ وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر والرياح أولاً بأول حفاظاً على رواد المصيف واستعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترات عيد الأضحى.

قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتخصيص 359 ساحة، إحياء لسنه النبى صلي الله عليه وسلم ، مؤكداً أنه تم اختيار 718 من الأئمة للتواجد بالساحات الـ359 بمدن والقرى بالمحافظة، منهم اثنان لكل ساحة أحدهما أصليا والآخر الاحتياطى.

وأضاف الفقى، أن الساحات تغطى جميع المدن والقرى والنجوع، مؤكداً أنه نبه على جميع مديرى الإدارات بالتواجد بالساحات قبل الصلاة بساعة على الأقل، مشيراً إلى أنه شكل غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعه خطب العيد والساحات إضافة إلى غرفة العمليات المركزية والتى تعد تقريرا للعرض على الوزارة.

وقال الفقى، هناك تعاون بين إدارات الأوقاف ومجالس المدن والأجهزة المعنية لإعداد الساحات وتأهيليها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين ورواد المساجد.