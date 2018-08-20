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"علشان محدش يضحك عليك".. تعرف شروط اختيار خروف العيد × 9 نقاط

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:00 ص
"علشان محدش يضحك عليك".. تعرف شروط اختيار خروف العيد × 9 نقاط خروف العيد - أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى
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ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويبدأ ذبح الأضاحى، وهناك شروط معينة لاختيار الأضاحى، وفى إطار الخدمات المستديمة التى يقدمها اليوم السابع لقرائه، توضح ما هى شروط اختيار الأضاحى السليمة .

1- امتنع تماما عن شراء الخروف من الباعة المتجولين، واتجه مباشرة إلى الأماكن المتخصصة سواء القطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص.

2-عندما تتفحص الخروف، اطلب من البائع أولا وضعه على الأرض وعدم رفعه على قوائمه، لأن ذلك يعطى انطباعا خادعا للمشترى، بعد ذلك اضغط بأصابعك على جانبى بطنه، حيث يتعمد بعض الباعة وضع كميات من الملح فى طعام الخراف، ليشرب المزيد من الماء ويزيد وزنه.

3- انتق الخروف نشيط الحركة ذو القوائم السليمة، وابتعد تماما عن الراقد أو الذى يوجد به جرح ظاهر.

4- افحص الرقبة جيدا للتأكد من خلوها من الدمامل، مع متابعة حركة التنفس لدى الخروف على أن تكون بعيدة كل البعد عن النهجان وأى إفراز غريب من الفم والأنف.

5- تفقد عينى الخروف، للتأكد من سلامتهما من أى إفرازات أو احمرار.

6- يمكنك معرفة كم اللحم فى الخروف، من خلال تحسس السلسلة الظهرية، فإذا كان ممتلئا فسوف تشعر بالعضلات، وإذا كان عكس ذلك فسوف تشعر بالعظام.

7- يفضل شراء الخروف صاحب اللية الصغيرة أو المتوسطة بالنسبة لحجم الخروف، مع التأكد من خلو فتحة الشرج والقوائم الخلفية من أى بقايا إسهال.

8-العمر ما بين عام ونصف إلى عامين ونصف: يسقط الزوج الثانى من القواطع وينمو الزوج الدائم، لترى فى فم الخروف عند عمر عامين ونصف أربع أسنان طويلة فى المنتصف، تحيط بها سنتان صغيرتان من كل جانب.

9-عمر الخروف ما بين ثلاثة أعوام ونصف وأربعة تلاحظ تآكل الأسنان وتساقط الكثير منها بخلاف كبر الفاصل بينها، مع تغير لونها إلى الإصفرار.


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