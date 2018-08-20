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الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:35 م
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طوارئ بغرفة عمليات أوقاف الإسكندرية ومنع إجازات الأئمة استعدادا لصلاة العيد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:50 م
طوارئ بغرفة عمليات أوقاف الإسكندرية ومنع إجازات الأئمة استعدادا لصلاة العيد جانب من ساحات صلاة العيد بالاسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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كثفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، من إجراءاتها فى الساعات الأخيرة قبل عيد الأضحى المبارك، وانطلاق غرفة العمليات برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، والشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة، والشيخ عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، لرصد الساحات المخالفة والتدخل الفورى فى حالة الطوارئ، أن ساحات العيد المدرجة رسميا فى عيد الأضحى تغطى الإسكندرية كاملا وأن أئمة الأوقاف مستعدون لأداء مهمتهم ولن يسمح لغير الأئمة والخطباء المرخصين باعتلاء ساحة التوجيه الدينى.

كما شدد، أنه لن يسمح بإنشاء ساحات مخالفة وسنتعامل بالقانون وخطة الطوارئ المعدة من قبل الأوقاف، ونهيب بالجميع احترام المؤسسات وعملها، وعدم الخروج عليها لتظهر الشعائر، بالصورة التى ترضى الله وتوحد الأمة.

كما استعدت أوقافا لإسكندرية، بـ537 ساحات بجميع الإدارات وأنحاء المحافظة، وتم إخلاء الساحات والاستعدادات النهائية لها.

 
 
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