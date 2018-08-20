طلاب الثانوية يؤدون امتحان الدور الثانى للفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا

بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات الدور الثانى لهم فى مزاد الاستاتيكا والفلسفة والمنطق والجيولوجيا والعلوم البيئية.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه الطلاب يؤدون امتحاناتهم فى مواد الفلسفة والمنطق والجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا.

وأوضحت الوزارة أنه يؤدى الامتحان فى الشعبة بمادة الفلسفة والمنطق 11388 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالى 5376 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية الرياضيات فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 3588 طالبا وطالبة.