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ضبط 58 قضية مخدرات خلال أسبوع وضبط 73 متهما

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:45 م
ضبط 58 قضية مخدرات خلال أسبوع وضبط 73 متهما أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجحت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال أسبوع فى استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى يتخذها الخارجين عن القانون مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدى السمرى، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 11 حتى 17 أغسطس الجارى من ضبط 58  قضية إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة وبلغ عدد المتهمين فيها 73متهماً.

 

وضبط بحوزته المتهمين كمية من مخدر الحشيش وزنت 54,235 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,210 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 65 جراما، 1200 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، 41173 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون 


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حوادث اليوم




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