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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:49 م
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ضبط 44 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 52100 جنية خلال حملة مرورية بالغربية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:26 ص
ضبط 44 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 52100 جنية خلال حملة مرورية بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق، وضبط تعريفة الركوب، ومدى التزام السائقين بتنفيذها، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.
 
وأسفرت الحملة، عن ضبط 44 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 23 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 180 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 2 سيارة لتجاوز خط السير، والتصالح فى 692 مخالفة فورية مقابل تحصيل 52100 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.
 
 

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