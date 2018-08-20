video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 4 عاطلين قاموا بحرق شاب بماء مغلى بمشاجرة بقليوب

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:26 ص
ضبط 4 عاطلين قاموا بحرق شاب بماء مغلى بمشاجرة بقليوب سجن - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
 
ألقت مباحث القليوبية القبض 4 عاطلين لقيامهم بسلخ شاب بماء مغلى وقطع وتر قدم آخر فى مشاجرة بدائرة مركز قليوب،تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية إخطارا بورود بلاغا لمركز قليوب من مستشفى قليوب المركزى مفاده وصول شاب مصاب بحروق بنسبة ٦٠٪ بجميع أنحاء الجسد، وآخر مصاب بقطع فى الوتر، و٤ آخرون مصابين بكسور.
 
بالانتقال والفحص تبين أنه نشبت مشاجرة بين الطرفين فقام على إثرها أحدهم بسكب ماء مغلى على الأول والتعدى على الثانى بسلاح أبيض أسفر عن قطع وتر الثانى، على الفور تم نقل جميع الأطراف للمستشفى لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق‏.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع 8 آلاف طن قمامة بمدينة الخصوص

حبس طالب أزهرى 4 أيام لتعديه جنسيا على طفل بمسجد فى طوخ

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة