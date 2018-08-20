ضبط 4 عاطلين قاموا بحرق شاب بماء مغلى بمشاجرة بقليوب

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض 4 عاطلين لقيامهم بسلخ شاب بماء مغلى وقطع وتر قدم آخر فى مشاجرة بدائرة مركز قليوب،تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية إخطارا بورود بلاغا لمركز قليوب من مستشفى قليوب المركزى مفاده وصول شاب مصاب بحروق بنسبة ٦٠٪ بجميع أنحاء الجسد، وآخر مصاب بقطع فى الوتر، و٤ آخرون مصابين بكسور.

بالانتقال والفحص تبين أنه نشبت مشاجرة بين الطرفين فقام على إثرها أحدهم بسكب ماء مغلى على الأول والتعدى على الثانى بسلاح أبيض أسفر عن قطع وتر الثانى، على الفور تم نقل جميع الأطراف للمستشفى لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق‏.