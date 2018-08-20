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الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:36 م
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ضبط 30 قضية لحوم منتهية الصلاحية ومذبوحة خارج المجازر ببنى سويف

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:52 م
ضبط 30 قضية لحوم منتهية الصلاحية ومذبوحة خارج المجازر ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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ضبطت مباحث التموين ببنى سويف 30 قضية لأصحاب محلات الجزارة المخالفين،  بعدد من مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الرقابة التموينية  ومديرية  الطب البيطرى، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك .

وقاد الحملة التى نفذت بمدينة بنى سويف العاصمة ومراكز بنى سويف و ناصر و اهناسيا، المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وبرفقته أحمد دياب مدير الرقابة التموينية و معاونى وأفراد قسم مباحث التموين ، ومسؤولى الطب البيطرى  ، إذ تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ،  وأخرى منتهية الصلاحية  داخل محلات الجزارة .

 تم التحفظ علي  المضبوطات " اللحوم  " وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف .

 

 


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