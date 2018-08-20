ضبط 30 قضية لحوم منتهية الصلاحية ومذبوحة خارج المجازر ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

ضبطت مباحث التموين ببنى سويف 30 قضية لأصحاب محلات الجزارة المخالفين، بعدد من مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومديرية الطب البيطرى، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك .

وقاد الحملة التى نفذت بمدينة بنى سويف العاصمة ومراكز بنى سويف و ناصر و اهناسيا، المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وبرفقته أحمد دياب مدير الرقابة التموينية و معاونى وأفراد قسم مباحث التموين ، ومسؤولى الطب البيطرى ، إذ تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، وأخرى منتهية الصلاحية داخل محلات الجزارة .

تم التحفظ علي المضبوطات " اللحوم " وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف .