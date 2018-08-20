video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1.5 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك داخل مجزر بقليوب

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:06 ص
ضبط 1.5 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك داخل مجزر بقليوب هياكل دواجن - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 1500 كيلو جرام هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك داخل مجزر دواجن بشارع قاسم الخولى مدخل بلقس بمركز قليوب، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بتجميع مجزر لهياكل الدواجن وتغيير الخواص الطبيعية لها، وبالتالى تصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمى والحيوانى، تم عرض المعلومات على العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين.

وقامت حملة تموينية، من ضباط شرطة التموين بالمديرية بالاشتراك مع لجنة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، استهدفت صاحب مجزر دواجن الكائن شارع قاسم الخولى مدخل بلقس دائرة مركز قليوب ومقيم خرطة بن سعيد عرب الحصن المطرية القاهرة، لقيامه بتجميع وتخزين هياكل الدواجن ومخلفات المجازر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقيامة بفرمها وإعادة بيعها للمواطنين والمحلات التجارية مما يعد غشاً وتدليساً وما يسببه من ضرر على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته 1.500 طن هياكل دواجن.

وبفحصها بمعرفة لجنة الطب البيطرى أفادت أن الكمية المضبوطة بها تغير فى الخواص الطبيعية، من حيث اللون والملمس والقوام وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى، وتولت النيابة التحقيق.

وأفاد التقرير بأن الكمية المضبوطة بها تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والقوام وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك بحوزة سائق فى أكتوبر

اخبار القليوبية

اخبار مصر

هياكل الدواجن

مجزر

قليوب

مباحث التموين

مدير امن القليوبية

حملات تموينية

تموين القليوبية




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة