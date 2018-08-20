ضبط 1.5 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك داخل مجزر بقليوب

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 1500 كيلو جرام هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك داخل مجزر دواجن بشارع قاسم الخولى مدخل بلقس بمركز قليوب، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بتجميع مجزر لهياكل الدواجن وتغيير الخواص الطبيعية لها، وبالتالى تصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمى والحيوانى، تم عرض المعلومات على العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين.

وقامت حملة تموينية، من ضباط شرطة التموين بالمديرية بالاشتراك مع لجنة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، استهدفت صاحب مجزر دواجن الكائن شارع قاسم الخولى مدخل بلقس دائرة مركز قليوب ومقيم خرطة بن سعيد عرب الحصن المطرية القاهرة، لقيامه بتجميع وتخزين هياكل الدواجن ومخلفات المجازر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقيامة بفرمها وإعادة بيعها للمواطنين والمحلات التجارية مما يعد غشاً وتدليساً وما يسببه من ضرر على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته 1.500 طن هياكل دواجن.

وبفحصها بمعرفة لجنة الطب البيطرى أفادت أن الكمية المضبوطة بها تغير فى الخواص الطبيعية، من حيث اللون والملمس والقوام وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى، وتولت النيابة التحقيق.

وأفاد التقرير بأن الكمية المضبوطة بها تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والقوام وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى.