ضبط موظف قبل بيعه سيارة سرقها بإسلوب المفتاح المصطنع بالزيتون

كتب كريم صبحى

نجح رجال مباحث قسم شرطة الزيتون، فى ضبط موظف بالمعاش قبل بيعه سيارة مسروقة وإعادتها الى مالكتها حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بورود معلومات لرجال المباحث، بتردد أحد الأشخاص على منطقة سرايا القبة لعرض بيع سيارة ماركة "هيونداى " ،بسعر لا يتناسب مع قيمتها الحقيقة ،انتقل رجال المباحث وتمكنوا من ضبط المتهم والسيارة التى بحوزته ،وبالكشف عليها تبين أنه مبلغ بسرقتها من سيدة بمنطقة النزهة ومحرر بها محضرا برقم 94 68 لسنة 2018 جنح النزهة .

ومواجهة المتهم ومناقشته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع ،وباستدعاء مالكة السيارة تعرفت عليها واتهمته بسرقتها وجارى مناقشة المتهم لبيان ارتكابه وقائع اخرى .