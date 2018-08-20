ضبط لحوم فاسدة وسجائر مهربة ودقيق مدعم بحملة تموينية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وكمية من زيوت الطعام بها شوائب، كما ضبطت كميات من الدقيق المدعم أثناء بيعها فى السوق السوداء فى حملة تموينية استهدفت أسواق محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام أحد الجزارين بذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية.

وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات وتمكن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع الطب البيطرى من مداهمة المحل المتحرى عنه حيث تم ضبط "احمد.م.س" 20 عاما مسئول عن محل جزارة للحوم البلدى وبحوزته داخل المحل كمية من اللحوم وزنت حوالى 35 كيلو جرام مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تمكنت الحملة من ضبط "على .س.ى" 35 عاما صاحب شادر لبيع اللحوم البلدية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته كمية من مصنعات اللحوم "سجق" مجهولة المصدر وغير مدون عليها اى بيانات ومنتهية الصلاحية وزنت حوالى 20 كيلو جرام.

وضبطت الحملة "محمود.ع.م"41 عاما صاحب كشك لبيع السجاير بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته 98 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر.

وتم ضبط "السيد.ع.م" 42 عاما صاحب محل عطارة بمدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من زيوت الطعام بداخلها شوائب وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت حوالى 200 كيلو جرام.

وتمكنت الحملة من ضبط "محمد.أ.ع" 42 عاما متعهد توزيع دقيق بمدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير وبحوزته 12 شيكارة دقيق تموينى مدعم وزنت حوالى 600 كيلو.

تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.