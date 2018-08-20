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ضبط عاطلين بحوزتهما 17 طربة حشيش فى المنوفية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:42 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما 17 طربة حشيش فى المنوفية طرب حشيش - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تمكنت مباحث مخدرات وسط الدلتا من ضبط عاطلين وبحوزتهما 17 طربة حشيش قبل ترويجها على المواطنين أيام العيد، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (فرع وسط الدلتا)، يتضمن تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط كل من "ا .ن. ا. "  36 عاما عامل، " ف .ن. ف" 32 عاما عامل ومقيمان قرية سمادون دائرة المركز، وبحوزتهما 17 طربة حشيش، 2 دراجة نارية بدون لوحات مبلغ مالى 80 جنيهاً، 2 هاتف محمول، بقصد الاتجارقبل ترويجها أيام العيد، تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  29904  جنح مركز أشمون لسنة 2018.

 
 
 
 

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