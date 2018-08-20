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ضبط طالبين لقيامهما بنشر وتداول أسئلة الثانوية العامة دور ثانى بسوهاج

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:12 ص
ضبط طالبين لقيامهما بنشر وتداول أسئلة الثانوية العامة دور ثانى بسوهاج اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت ضباط الإدارة العامة لتوكنولوجيا المعلومات وجرائم الحاسب الالى فرع جنوب الصعيد من إلقاء القبض على طالبين لقيامهما عدة جروبات علي تطبيق " الواتس أب " لنشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بإنشاء بالبلينا جنوب سوهاج.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بورود معلومات أكدت صحتها التحريات " مفادها قيام مستخدمي الخطوط التليفونية  طالبين بإنشاء عدة جروبات علي تطبيق " الواتس أب " لنشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

تم الدفع بمامورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا أسفرت عن ضبط فرغل.ع. ف. أ 18 طالب [ سنة مستخدم الخط التليفوني الأول وإيهاب. ن. ا. ع 18 سنة طالب مستخدم الخط التليفوني الثاني ويقيمان بناحية أولاد عليو دائرة مركز البلينا وبحوزتهما الهواتف المحمولة المستخدمة.

وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود العديد من الجروبات علي تطبيق " الواتس أب " ونشر صور لامتحانات الثانوية العامة وأجوبتها الدور الثاني بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد مساعدة أصدقائهما وأضاف الأول بأن الخط التليفوني ملك شقيقه  بسام. ع. ف. أ كما أضاف الثاني بأن الخط التليفوني ملك لنجل عمته المدعو هاني .ع. أ. م – ويقيمان بذات الناحية ويعملان بدولة الكويت وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 4922 ، 4923 إداري مركز البلينا لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

 


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