ضبط طالبين لقيامهما بنشر وتداول أسئلة الثانوية العامة دور ثانى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت ضباط الإدارة العامة لتوكنولوجيا المعلومات وجرائم الحاسب الالى فرع جنوب الصعيد من إلقاء القبض على طالبين لقيامهما عدة جروبات علي تطبيق " الواتس أب " لنشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بإنشاء بالبلينا جنوب سوهاج.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بورود معلومات أكدت صحتها التحريات " مفادها قيام مستخدمي الخطوط التليفونية طالبين بإنشاء عدة جروبات علي تطبيق " الواتس أب " لنشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

تم الدفع بمامورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا أسفرت عن ضبط فرغل.ع. ف. أ 18 طالب [ سنة مستخدم الخط التليفوني الأول وإيهاب. ن. ا. ع 18 سنة طالب مستخدم الخط التليفوني الثاني ويقيمان بناحية أولاد عليو دائرة مركز البلينا وبحوزتهما الهواتف المحمولة المستخدمة.

وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود العديد من الجروبات علي تطبيق " الواتس أب " ونشر صور لامتحانات الثانوية العامة وأجوبتها الدور الثاني بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد مساعدة أصدقائهما وأضاف الأول بأن الخط التليفوني ملك شقيقه بسام. ع. ف. أ كما أضاف الثاني بأن الخط التليفوني ملك لنجل عمته المدعو هاني .ع. أ. م – ويقيمان بذات الناحية ويعملان بدولة الكويت وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 4922 ، 4923 إداري مركز البلينا لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.