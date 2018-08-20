ضبط زيت طعام ولحوم غير صالحة بالحامول بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع اللجنة الخماسية من ضبط مواد غذائية غير صالحه للاستخدام الآدمى، بعدد من محال البقالة وبيع اللحوم والمطاعم بناء على تعليمات السيد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات أحمد جبارة، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الحامول.

وتمكنت الحملة من إعدام 50 كيلو لحوم ودهون مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، و200 كيلو زيت طعام غير صالح للإستهلاك الآدمي ، وضبط 3 أحراز لحوم بيضاء بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محرضى امتناع عن التفتيش، كما تمكنت الحملة من تحرير 9 محاضر متنوعة لأصحاب محال تجارية ،وسحب تعينات من اللحوم لإرسالها للتحليل بالمعمل الإقليمى بكفر الشيخ، لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمه.