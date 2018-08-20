صور.. محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الرقابة على محال بيع اللحوم

كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت - تصوير أشرف فوزى

وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات بالاشتراك مع مديريتي الشئون الصحية والتموين حفاظاً على السلامة العامة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري والأطباء المسئولين عن المجازر، خلال تفقده سير العمل بمجزر البساتين، بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبائح أولا بأول وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات وحسن معاملة المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري، من انتهاء جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى بدون عقبات وذلك من خلال تكثيف عدد الأطباء بالمجازر ، مشيرا إلى ان الطاقة الاستيعابية للمجزر كبيرة حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى صالتين محكمتين تستوعبان اى عدد من الآضاحى مشيرا" إلى وجود أختام جديدة بالمجزر غير قابلة للتزوير أو السرقة وهو الأمر الذي رفع الضغط على المجزر من قبل الجزارين لكسب ثقة الزبائن مضيفاَ أنه تقرر بشكل عام تنظيم حملات مكثفة لمنع الذبح خارج المجاز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، وإبراهيم عسقلانى مدير تموين القاهرة، الدكتور سيد عبيد مدير الطب البيطرى بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة