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صور.. ضيوف الرحمن يجمعون الحصوات لرمى الجمرات الثلاث

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:51 م
صور.. ضيوف الرحمن يجمعون الحصوات لرمى الجمرات الثلاث الحجاج بمزدلفة
كتب- هاشم الفخرانى
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يبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم مساء اليوم الموافق التاسع من شهر ذي الحجة إلى مشعر مزدلفة قادمين من مشعر عرفات بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، فى تجميع الحصى استعداداً لرمى الجمرات الثلاث فى أول أيام العيد مع بزوغ فجر يوم غد الثلاثاء.

 

حمع الحصى
حمع الحصى

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه الحجاج سيقومون  غداً برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص ، اتباعاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإحياء ذكر الله في تلك الأيام وفي ذلك المكان، برمي الجمرات بالطريقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمي بها الحصى وفقا لما علمه الله، وكما أمرهم وعلمهم بها صلى الله عليه وسلم بقوله: "خذوا عني مناسككم".

 

جمع الحصى
جمع الحصى

 

وتتعامل أمانة منطقة مكة المكرمة مع كميات الحصى التي يرمي بها الحجاج الجمرات في كل عام والتي تقدر بـ 1000 طن ، بالتخلص منها بطريقة آلية تحدث في قبو جسر الجمرات على عمق 15 متراً، حيث تقوم 3 سيور آلية بتجميع الحصى بعد إلقائها في أحواض الجمرات الثلاثة.

 

مزدلفة
مزدلفة

 

وتتم عملية التخلص من الحصوات عن طريق فصل الحصى عن غيرها من المواد التي يلقي بها الحجيج ، وسحب الحصوات بعد تجميعها في جسر الجمرات، من خلال السيور التي يتم التحكم بها آلياً، بقفل أو فتح بواباتها الكهربائية لفلترة الحصى عن غيرها من المخلفات، بواسطة نظام آلي محكم يعمل عبر بوابات كهربائية في طوابق جسر الجمرات، تقوم بتحويل مسار الحصى إلى عربات الضواغط التي تنتظرها لتجميعها ورميها في المرامي الخاصة بها.


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