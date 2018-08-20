صور.. ضبط 950 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية قبل ترويجها بعيد الأضحى

سوهاج محمود مقبول

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، برئاسة الدكتورة رجاء حسين وكيل الوزارة، من ضبط ثلاجة لحفظ وتجميد اللحوم بمنطقة الثلاث كبارى، حيث تم ضبط 950 كيلو فراخ وبط ولحوم مجمدة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

شارك بالحملة، أعضاء فريق مراقبة الأغذية بالمديرية، محمد حسن مراقب أول الأغذية بسوهاج، وإسلام رجب مراقب أول الأغذية بإدارة سوهاج، ومحمود رفعت مراقب أول الأغذية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة لإعمال شئونها فى الواقعة.

ومن جانبها، قالت رجاء حسين وكيل زارة الصحة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك فرق متعددة منتشرة بطول المحافظة وعرضها لمتابعة كافة المعروضات من الأغذية وخاصة المجمدات " لحوم فراج لحوم مصنعة"، حيث تم ضبط عدد كبير من القضايا فى الفترة الماضية بالإشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى، وأن هناك تكثيف لتلك الحملات تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وأنه تم منع الإجازات والراحات لكافة العاملين بإدارة مراقبة الأغذية حتى نهاية العيد.