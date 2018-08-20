video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ضبط مجمدات وسلع و لحوم فاسده بأسيوط

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:24 م
صور.. ضبط مجمدات وسلع و لحوم فاسده بأسيوط لحوم فاسده
أسيوط - ضحا صالح
إضافة تعليق

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية والرقابية على المحلات والأسواق والمجازر خلال أيام العيد للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الأضرار بصحة المواطنين، مشيرا إلى انه تم تكثيف الحملات المفاجئة على جميع منافذ بيع اللحوم والدواجن ومتابعتها بصفة مستمرة وتحرير المحاضر للمخالفين ومصادرة جميع المضبوطات وإعدام الفاسد منها .

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط فى بيان إن إحدى الحملات المفاجئة بمركز صدفا تمكنت من ضبط أحد الجزارين اثناء قيامه بعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط بحوزته على 75 كجم لحوم غير صالحة وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4205 جنح صدفا لسنة 2018 وتم عرض المحضر على النيابة العامة.

ومن جانبه أشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إلى انه تم شن حملة على الأسواق مكونة من رئاسة مركز ومدينة ديروط بالتنسيق مع إدارة ومباحث التموين بناء على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لمراقبة وضبط حركة الاسواق أسفرت عن ضبط محل لحوم حيازة وعرض للبيع لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحل بقالة أخر لحيازة وعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

يشار إلى إمكانية إرسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء http://shakwa.eg وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528) بمجلس الوزراء او خط هيئة الرقابة الادارية   ( 15333 ) او خط غرفة عمليات المحافظة (  2325369 / 088) لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .

 

حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط (1)
حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط 

 

حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط (3)
حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط

 

حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط (5)
حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط 

 

حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط (6)
حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط 

 

حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط (7)
حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط لحوم فاسدة وسجائر مهربة ودقيق مدعم بحملة تموينية فى الإسماعيلية

اسيوط

اخبار اسيوط

تموين اسيوط

اخبار المحافظات

لحوم غير صالحة




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة