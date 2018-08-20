صور.. ضبط مجمدات وسلع و لحوم فاسده بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية والرقابية على المحلات والأسواق والمجازر خلال أيام العيد للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الأضرار بصحة المواطنين، مشيرا إلى انه تم تكثيف الحملات المفاجئة على جميع منافذ بيع اللحوم والدواجن ومتابعتها بصفة مستمرة وتحرير المحاضر للمخالفين ومصادرة جميع المضبوطات وإعدام الفاسد منها .

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط فى بيان إن إحدى الحملات المفاجئة بمركز صدفا تمكنت من ضبط أحد الجزارين اثناء قيامه بعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط بحوزته على 75 كجم لحوم غير صالحة وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4205 جنح صدفا لسنة 2018 وتم عرض المحضر على النيابة العامة.

ومن جانبه أشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إلى انه تم شن حملة على الأسواق مكونة من رئاسة مركز ومدينة ديروط بالتنسيق مع إدارة ومباحث التموين بناء على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لمراقبة وضبط حركة الاسواق أسفرت عن ضبط محل لحوم حيازة وعرض للبيع لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحل بقالة أخر لحيازة وعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

يشار إلى إمكانية إرسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء http://shakwa.eg وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528) بمجلس الوزراء او خط هيئة الرقابة الادارية ( 15333 ) او خط غرفة عمليات المحافظة ( 2325369 / 088) لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .



حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط



حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط



حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط



حملات تموينية مكبرة بصدفا وديروط