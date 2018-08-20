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الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:23 ص
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صور.. صاعقة برق تنير سماء هايتى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:00 ص
صور.. صاعقة برق تنير سماء هايتى البرق يضيئ سماء هايتى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تعرضت سواحل مقاطعة أرتيبونيت فى هايتى، الليلة الماضية لعواصف رعدية وومضات البرق، وقد التقطت عدسة مصورى وكالة الأنباء الفرنسية صورا للبرق الذى يضرب سماء هايتى.

أضاء البرق سماء هايتى، مساء الأحد، أثناء هبوب عواصف، وضرب مقاطعة أرتيبونيت، وظهر بشكل مبهر فوق المياه، وتعتبر هايتى إحدى بلدان البحر الكاريبى، وكانت مستعمرة إسبانية حتى احتلتها فرنسا سنة 1626، وتتمتع بالاستقلال منذ عام 1804.

صاعقة برق تضيئ سماء هايتى
صاعقة برق تضيئ سماء هايتى

 

البرق ينير سماء هايتى
البرق ينير سماء هايتى

 

سماء هايتى تنير بالبرق
سماء هايتى تنير بالبرق

 

البرق يضيئ سماء هايتى
البرق يضيئ سماء هايتى

 

 


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