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الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:20 ص
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صور.. سلسلة زلازل عنيفة تشقّ الأرض نصفين فى جزيرة لومبوك الإندونيسية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:26 ص
صور.. سلسلة زلازل عنيفة تشقّ الأرض نصفين فى جزيرة لومبوك الإندونيسية زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية يشق الأرض
كتب محمود رضا الزاملى _تصوير رويترز _ أ.ف.ب
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تسببت عدة زلازل عنيفة شهدتها جزيرة لومبوك الإندونيسية، فى تصدع كبير فى القشرة الخارجية لأرض هذه الجزيرة، أعلنت هيئة الأرصاد والجيوفيزياء فى إندونيسيا، الأحد، أن زلزالًا رابعًا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية على موقعها الإلكترونى أن هذه الهزة الرابعة اليوم التى تضرب الجزيرة إذ سبقتها ثلاث هزات أقل فى الدرجة تراوحت ما بين 4ر5 درجة و5ر6 درجة على مقياس ريختر.

يُشار إلى أنه فى الخامس من أغسطس الجارى تعرضت الجزيرة لزلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر خلف 460 قتيلا على الأقل، ولم تكشف أى تقارير حتى الآن عن وقوع أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات. 

 

اخدود أرضى
اخدود أرضى

 

الارض تنشق جراء الزلازل
الارض تنشق جراء الزلازل

 

تحطم واجهه جراء الزلزال
تحطم واجهه جراء الزلزال

 

تشققات أرضيىة
تشققات أرضيىة

 

زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية يشق الأرض
زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية يشق الأرض
سكان ينامون على الارض بعد تحطم منازلهم
سكان ينامون على الارض بعد تحطم منازلهم

 

سيدة تتلقى الرعاية الطبية عقب الزلزال
سيدة تتلقى الرعاية الطبية عقب الزلزال

 

عدد من الاصابات
عدد من الاصابات

 

عدد من المصابين جراء الزلزال فى اندونيسيا
عدد من المصابين جراء الزلزال فى اندونيسيا

 

مصابين جراء الزلزال
مصابين جراء الزلزال

 


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