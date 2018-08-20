صور.. رجال الإنقاذ فى الصين يواصلون إجلاء السكان جراء إعصار رومبيا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

يواصل رجال الانقاذ فى الصين، إجلاء السكان فى الاماكن التى حاصرتها مياه الفيضانات جراء إعصار "رومبيا"، يأتى ذلك فى الوقت الذى اعلنت فيه السلطات ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إلى 9 قتلى و18 مصابًا آخرين.

وقالت السلطات المحلية فى الصين - فى أحدث بيانات حول الإعصار "رومبيا" الذى ضرب مقاطعات وسط وشرقى الصين وتم نشرها مساء الأحد- إن مليون و 700 ألف شخص تأثروا كذلك بالإعصار، فيما تضرر نحو 243 ألف هكتار (الهكتار يساوى 2.4 فدان) من المحاصيل الزراعية، مع تضرر نحو 4 آلاف منزل هناك.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة تقدر حتى الآن بنحو 1.1 مليار يوان (160 مليون دولار أمريكى).



انقاذ السكان



فيضانات الصين



جهود انقاذ السكان