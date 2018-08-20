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صور.. رئيس وزراء الصين يؤكد رغبته فى تعزيز العلاقات الثنائية مع ماليزيا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:08 ص
صور.. رئيس وزراء الصين يؤكد رغبته فى تعزيز العلاقات الثنائية مع ماليزيا رئيس الوزراء الصينى بجواره نظيره الماليزى
بكين (رويترز)
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قال رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ، اليوم الاثنين إن حكومته مستعدة لتشجيع العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادى مع ماليزيا مع زيارة رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد للصين لبحث التجارة والاستثمار.

ويسعى مهاتير لإعادة التفاوض وربما إلغاء مشروعات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات واستثمرت الصين أموالا فيها وشملتها تحقيقات داخلية بشأن الفساد.

وتوترت العلاقات منذ فوز مهاتير المفاجئ فى الانتخابات وعودته إلى السلطة فى مايو، ثم تعليقه بعد ذلك مشروعات صينية لا تحظى بشعبية أقرها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

 

 


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