صور..خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

كتب - هاشم الفخرانى

أفادت وكالة الأنباء السعودية بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين إلى منى للإشراف على راحة الحجاج، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وأوضحت الوكالة أنه حين وصول العاهل السعودى كان فى استقباله المستشار الخاص له الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الحرس الوطنى للقطاع الغربى الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركى، والمستشار بالديوان الملكى الأمير تركى بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.