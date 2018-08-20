صور.. حملات نظافة وإزالة تعديات بالأقصر قبل عيد الأضحي المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مجالس مدن الأقصر من حملاتهم اليومية للقضاء على أكوام القمامة المنتشرة بالشوارع والمناطق المختلفة وذلك مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والإشغالات بالشوارع التى تؤرق المواطنين، للتأكيد على قوة الدولة فى مواجهة المخالفات يومياً عبر حملات صباحية ومسائية.

ففى مدينة الأقصر نفذ رجال المجلس بقيادة العميد أيمن الشريف، حملات استهدفت شارع مدرسة الصنايع فقط، لمواصلة الضغط على الباعة الجائلين بالشارع، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر لشئون الأمن العام، وإدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير الإدارة، وبمعاونة الرائد حسن سعيد ضابط بقوات أمن الأقصر، والنقيب محمد عبد العزيز رئيس مباحث شرطة المرافق، والنقيب شاذلى صابر مسئول المخالفات الإدارية بشرطة المرافق، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مساعد الوزير مدير أمن الأقصر.

وأكد مدير إدارة شرطة المرافق أنه تم اكتشاف بؤرة جديدة بالشارع تعد وكراً لفروشات الباعة الجائلين، وذلك بشارع الصحة المتفرع من شارع مدرسة الصنايع، حيث تم ضبط العديد من الإشغالات المخالفة من عربات جر خشبية واستاندات وفاترينات وغير ذلك من الإشغالات، لافتاً إلى استمرار تلك الحملات بصورة مكثفة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة تماماً، والحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر، وشارك فى الحملة أحمد عبد الصبور وكيل إدارة المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضى مسئول قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، وأيمن حسين رئيس حى وسط، وأحمد عبد العزيز نائب رئيس الحى ومسئولى قطاعات النظافة والعمال، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أن الحملة أسفرت عن تحرير (65) محضرا متنوع، شملت (11) محضر إشغال طريق، و(5) بائع متجول، و(4) محاضر نظافة، و(45) مخالفة إزالات إدارية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما نفذ مجلس مدينة الأقصر، حملة لإزالة كافة أنواع المخالفات المقامة بنطاق المدينة، ونجح القائمين على تنفيذ الحملة فى تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات بناء أسوار وعشش وحوائط بدون ترخيص أدت لغلق شارعين بمنطقة أبو الجود، وقال محمد حجاج المهندس المسئول ومشرفى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ (8) قرارات إزالة ، وأن التعديات عبارة عن أسوار وحوائط وعشش وفرن بلدى وغلق شارعين ، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض ، على مسطح بمساحة (237.5) م ، تنفيذاً للقرارات الصادرة، حيث إستهدفت الحملة الشوارع الأتية (منطقة حى جنوب شارع خلف نادى الشعب ، وعزبة الورد ، وحارة عوض الله وتم تنفيذ (5) قرارات إزالة بنطاق الحى - منطقة شرق شارع متفرع من شارع مصطفى كامل خلف مبنى المخابرات - منطقة وسط بشارعين متفرعين من شارع أبو الجود الرئيسى).

وفي مدينة إسنا قاد محمد سيد رئيس المدينة، حملة شارك ونظف التى اطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتى نظمت بمدينة إسنا بالتعاون مع ادارة الشباب والرياضة وتحت إشراف محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، واكد رئيس المركز على اهتمامه الدائم بجميع المبادرات التى تساعد على الارتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل خدمة للمواطن الإسناوى.

كما قام رجال الوحدة المحلية لقرية كومير بعمل حملة نظافة مكبرة بمدخل قري الدقيرة والسريب والجزيرة وذلك باستخدام لودر الأهالى، وقام رجال الوحدة المحلية لقرية الشغب، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بتصنيع بلدورات وتركيبها على طول الطريق بمدخل القرية لمسافة كيلو متر، وقام الأهالى والعاملين بمجلس القرية بعمل الدهانات اللازمة لإعطاء المظهر اللائق.

وصرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم حملة نظافة بطريق مصر- أسوان الزراعى الغربى بداية من مدخل المركز بقرية الشيخ أحود، وتم عمل توسعة للطريق على الجانبين وزراعة الأشجار بها وتركيب بلدورات وذلك برفقة أجهزته التنفيذية، وكذلك تم عمل حملة نظافة شملت مدخل الصحراوى الغربي وطريق المحاجر مما أسفر عن إزالة 23 طن مخلفات وأتربة ورمال من الطريق، وذلك فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر للارتقاء بمستوى النظافة وتوسعة الشوارع لمنع التكدس المرورى، موضحاً أنه يتابع أعمال تطوير شارع الأقصر- أسوان السريع الشرقي الزراعى بعد توسعته، حيث تم زراعة الأشجار على جانبي الطريق وتحويل الأعمدة من منتصف الطريق بعد التوسعة.



























