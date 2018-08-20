صور حصاد الذهب الأبيض فى موسم الخير.. أطفال أسيوط يشدون الرحال لحقول القطن

أسيوط ـ محمود عجمى

بدأ المزارعون بمحافظة أسيوط، جني ثمار محصول القطن على أنغام "نورت يا قطن الصعيد" لعودة الذهب الأبيض من جديد إلى سابق عهده، بعد زيادة المساحات المنزرعة إلى 4474 فدانا علي مستوى محافظة أسيوط، بزيادة 30 % عن الأعوام الماضية.

داخل حقل القطن يتناثر عشرات من البنات والأولاد ممن تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة وحتي الخامسة عشر تقريباً ليبدأ عملهم اليومي مع جنى ثمار القطن، وجني عشرات الجنيهات؛ إذ يعد موسم خير للأسر لجلب المال من أجل توفير الاحتياجات المنزلية.

- بدء جنى محصول القطن

يقول المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن عمليات جني محصول القطن بدأت بالمحافظة، و محصول هذا العام يبشر بالخير للمزارعين، وذلك نتيجة تكثيف لجان المكافحة والإرشاد الزراعي حملات المكافحة لدودة ورق القطن وديدان اللوز، حيث انخفضت نسب الإصابة في موسم زراعة المحصول هذا العام.

- زيادة حجم المساحة المنزرعة بالقطن لـ 4474 فدانا

وأشار وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القطن صنف جيزة 90 إكثار هذا العام إلى 4474 فدانًا على مستوى محافظة أسيوط، بزيادة 30% عن الأعوام الماضية، وهذا معدل جيد؛ حيث تم وضع خطة ثلاثية لزيادة المساحات المنزرعة بالقطن؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حتي يعود القطن إلي سابق عهده مره أخري.

وأضاف المهندس إبراهيم سرور، أن مديرية الزراعة بأسيوط وضعت خطة تستهدف زيادة حجم المساحة المزروعة بالقطن هذا العام حيث بلغ حجم المساحة في مركز أسيوط 1811 فدانًا، ومنفلوط 218 فدانًا، والقوصية 40 فدانًا، وابوتيج 1150 فدانًا، وصدفا 192 فدانًا، والغنايم 13 فدانًا، وأبنوب 716 فدانًا، والفتح 330 فدانًا، وساحل سليم 4 أفدنه، ليصبح إجمالي المساحات المزروعة بالمحافظة 4474 فدانًا بزيادة 30% عن العام الماضي.

- حلقات لتجميع القطن

وأوضح "سرور" أنه ساهم تواصل وزارة الزراعة مع المزارعين تم تنفيذ منظومة التعاقد الثلاثي بين المزارع والجمعية الزراعية المسئولة عن توزيع بذرة القطن وإدارة إنتاج التقاوي بالمحافظة، حيث تم توزيع 4791 عبوة تقاوي لبذرة القطن؛ مشيرا إلي بالنسبة لشراء القطن لعام 2018، تم إعلان سعر الضمان وهو 2500 جنيها لقنطار القطن، كما جاري إعداد حلقات تجميع طبقا لكثافة الزراعات بالمراكز مع الأخذ بالاعتبار قرابتها للمزارعين وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم و مشتقة نقل القطن وبعد المسافات، وسوف يتم الإعلان عنها فور اعتمادها بعد المعاينة من هيئة التحكيم القطن ، كما سيتم استلام القطن وتسليم مستحقات المزارعين خلال 72 ساعة من التسليم والفرز.

- مكافحة الآفات الزراعية وتركيب المصايد ومتابعة مقاومة دودة ورق القطن

قال المهندس عبد العزيز مصطفى أحمد، مدير عام المكافحة الزراعية بأسيوط لـ"اليوم السابع"،: دورنا في الأساس هو الحفاظ علي محصول القطن والوصول به إلي بر الأمان من خلال تكثيف إعمال اللجان المختصة بالمكافحة حيث تم معالجة 400 فدان ضد لطع وفقس دودة ورق القطن وديدان اللوز الشوكية باستخدام المبيدات المصرح بها من وزارة الزراعة، كما تم فحص عينات اللوز الأخضر وبلغت 223 عينة مسحوبة لـ 22 ألف و300 اللوز، كما تم تركيب المصايد ومتابعة المقاومة، وتقديم الدعم الفني وطرق المكافحة المتكاملة للقضاء علي جميع الآفات، بالإضافة إلي قراءة مصايد دودة ورق القطن والمائية ومصايد اللوز و المصايد الورقية لديدان اللوز القرنفلية.

وأضاف مدير عام مكافحة الآفات بمديرية الزراعة بأسيوط، كما تمت متابعة الآفات والحشرات طبقا لعمر النباتات وتطبيق طرق المكافحة المتعاملة للآفات وكذلك استخدام المكافحة الحيوية لطفيل "الترايكو جرام" لمحصول القطن بقرية العدر التابعة لمركز أسيوط لمساحة 45 فدانا بإطلاق عدد 7 أطلاقات، كما تم تكثيف دور اللجان المختصة بإجراءات نقاوة "الغريبة" حيث بلغت نسبة المساحة التي تم نقاوتها 4457 فدانا، واستخدام 1483 عامل يومية،وذلك في إطار خطة للنهوض بمحصول القطن.

- عمال يومية ننتظر موسم القطن بدل القاعدة في البيت

أحمد فاروق احمد، "مقاول الأنفار"، إنه يعمل بالمهنة منذ سنوات، ويجمع الصبية صباح كل يوم والتوجه بهم إلي الأرض الزراعية للعمل في جني محصول القطن، مشيرا إلي أن أصحاب الأراضي المزروعة بالقطن يفضلون الصبية "الأطفال" للعمل في جني القطن وذلك لسهولة حركتهم وجنيهم للمحصول بسهولة.

وأضاف فاروق، تزايدت أجرة العمال هذا العام عن الأعوام الماضية حيث يتم تقدير جني الـ 100 رطل قطن بـ 200 جنيه، مؤكدا أن فدان القطن يحتاج إلي أكثر من 20 عاملا لجمعه وأجرة العامل الواحد أصبحت تتراوح مابين 50 إلي 100 جنيه وذلك علي حسب الكمية التي يقوم بجنيها، مشيرا إلي إن الأطفال ينتظرون موسم القطن كل عام للعمل بدل من القاعدة في البيت.