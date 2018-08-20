صور- تدعيم خط مياه قرى عزب القصر ومد خط فايبر لمدرسة غرب الموهوب بالداخلة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن الإنتهاء من مد خط مياه شرب بطول 1100 متر طولى، مواسير لشبكة مياه الشرب بالوحدة المحلية لقرى عزب القصر، منها مسافة ( 500 ) متر قطر 4 بوصة، تم تركيبها بتقسيمات الشباب ( الجيزة - عين أم الصغير )، ومسافة (600) متر قطر 6 بوصة، تم تركيبها لعمل خط مياه لقرية أفطيمة الشرقية بمنطقة الوحدة الصحية ومركز الشباب، وذلك لإنهاء مشكلة ضعف المياه فى القرية وتوابعها .

وفى سياق آخر، أكد إبراهيم أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر وتوصيل كابل فايبر انترنت فائق السرعة لمدرسة غرب الموهوب الثانوية، لتفعيل خدمة الانترنت بها، وذلك بمعرفة فرق الصيانة والتركيب بفرع الشركة المصرية للاتصالات .