video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الشرطة الإسبانية تتعامل مع واقعة كاتالونيا كحادث إرهابى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:23 م
صور.. الشرطة الإسبانية تتعامل مع واقعة كاتالونيا كحادث إرهابى انتشار أمنى مكثف للشرطة الأسبانية بعد الهجوم
رويترز
إضافة تعليق

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الاثنين إنها تتعامل مع محاولة هجوم رجل مسلح بسكين على مركز للشرطة قبل مقتله بالرصاص قرب برشلونة على أنها هجوم إرهابى.

أحد أفراد الشرطة الأسبانية
أحد أفراد الشرطة الأسبانية

وقال رافائيل كوماس، قائد شرطة التحقيق فى إقليم كاتالونيا، فى مؤتمر صحفى "فى اللحظة الحالية نتعامل مع هذا على أنه هجوم إرهابى"، مضيفا أن المهاجم صاح بعبارة "الله أكبر".

أحد المقرات الأمنية
أحد المقرات الأمنية
أفراد أمن
أفراد أمن
الشرطة الأسبانية اعتبرت أن الهجوم إرهابى
الشرطة الأسبانية اعتبرت أن الهجوم إرهابى
الشرطة الأسبانية تحيط بمكان الهجوم
الشرطة الأسبانية تحيط بمكان الهجوم
الشرطة الأسبانية تمكنت من قتل المهاجم
الشرطة الأسبانية تمكنت من قتل المهاجم
انتشار أمنى مكثف فى منطقة الاعتداء
انتشار أمنى مكثف فى منطقة الاعتداء
انتشار أمنى
انتشار أمنى
حالة استعداد بين أفراد الشرطة الأسبانية
حالة استعداد بين أفراد الشرطة الأسبانية
حالة استعداد قصوى بين أفراد الشرطة الأسبانية فى أعقاب الهجوم
حالة استعداد قصوى بين أفراد الشرطة الأسبانية فى أعقاب الهجوم
حالة استنفار أمنى
حالة استنفار أمنى
سيارة إسعاف أمام مركز الشرطة فى الذى شهد الاعتداء
سيارة إسعاف أمام مركز الشرطة فى الذى شهد الاعتداء
عناصر الشرطة الأسبانية تتواجد بالقرب من مكان الهجوم
عناصر الشرطة الأسبانية تتواجد بالقرب من مكان الهجوم
قوات الأمن الأسبانية
قوات الأمن الأسبانية
قوات أمن
قوات أمن
قوات الشرطة الأسبانية بعد الهجوم
قوات الشرطة الأسبانية بعد الهجوم
قوات أمن
قوات أمن

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقل الوشق الأيبيرى المهدد بالانقراض من البرتغال إلى إسبانيا بسبب الحرائق

فيديو وصور.. مصرع شخص فى إسبانيا بسبب العواصف الشديدة والفيضانات

إصابة ثلاثة أشخاص بعد صعود سيارة على الرصيف وفرار السائق فى إسبانيا

أسبانيا

الشرطة الأسبانية

انتشار امنى مكثف

كاتالونيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة