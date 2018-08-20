صور.. الشرطة الإسبانية تتعامل مع واقعة كاتالونيا كحادث إرهابى

رويترز

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الاثنين إنها تتعامل مع محاولة هجوم رجل مسلح بسكين على مركز للشرطة قبل مقتله بالرصاص قرب برشلونة على أنها هجوم إرهابى.



أحد أفراد الشرطة الأسبانية

وقال رافائيل كوماس، قائد شرطة التحقيق فى إقليم كاتالونيا، فى مؤتمر صحفى "فى اللحظة الحالية نتعامل مع هذا على أنه هجوم إرهابى"، مضيفا أن المهاجم صاح بعبارة "الله أكبر".



أحد المقرات الأمنية



أفراد أمن



الشرطة الأسبانية اعتبرت أن الهجوم إرهابى



الشرطة الأسبانية تحيط بمكان الهجوم



الشرطة الأسبانية تمكنت من قتل المهاجم



انتشار أمنى مكثف فى منطقة الاعتداء



انتشار أمنى



حالة استعداد بين أفراد الشرطة الأسبانية



حالة استعداد قصوى بين أفراد الشرطة الأسبانية فى أعقاب الهجوم



حالة استنفار أمنى



سيارة إسعاف أمام مركز الشرطة فى الذى شهد الاعتداء



عناصر الشرطة الأسبانية تتواجد بالقرب من مكان الهجوم



قوات الأمن الأسبانية



قوات أمن



قوات الشرطة الأسبانية بعد الهجوم