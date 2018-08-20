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صور.. الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض خلال إجازة عيد الأضحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:19 ص
صور.. الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض خلال إجازة عيد الأضحى الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض
كتب عز النوبى
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أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمكافحة حشرة النمل الأبيض والحد من أضرارها فى كل محافظات الجمهورية، خاصة محافظات جنوب الوادى، نظراً لزيادة الإصابة بها نتيجة للظروف البيئية الملائمة لنشاط الحشرة وأن أعمال المكافحة تقوم بها الوزارة بالمجان للقرى الفقيرة.

وأضاف الشناوى أن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، شدد على ضرورة مواصلة جهود الوزارة فى مكافحة النمل الأبيض المنتشر فى محافظتى أسوان والأقصر، ولا تتوقف هذه الحملات حتى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمساعدة المواطنين فى القضاء على هذه الحشرة الضارة والمقلقة لحياتهم.

من ناحيته أكد الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، أنه تم تكليف الإدارة بمواجهة النمل البيض والتوجه للمناطق المتضررة فى عدد من المدن، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل فى رفض بعض الأهالى تواجد اللجان والقيام بعمليات رش المنازل، ورغم ذلك تمت معالجة 81 منزلا فى مدينة الأقصر، و41 منزلا بأسوان والمكافحة مستمرة فى باقى المنازل، بينما فى الإسكندرية النمل البيض يتغذى على الأخشاب وله طريقة مكافحة خاصة.

وأشار السباعى إلى أن وزارة الزراعة وفرت مبيدات بشتى المحافظات لمكافحة النمل الأبيض، ويتم التعامل فوراً مع أى شكوى تصل إلى الوزارة عبر الخط الساخن 0233389109، حيث يتم توجيه فرق مكافحة على الفور للأماكن المتواجد بها النمل الأبيض والتعامل معها مباشرة.

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (1)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (1)

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (2)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (2)

 

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (3)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (3)

 

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (4)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (4)

 

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (5)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (5)

 

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (6)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (6)

 

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (7)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (7)

 

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (8)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (8)

 

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (9)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (9)

 

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (10)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (10)

 

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (11)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (11)

 

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (12)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (12)

 

 

الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (13)
الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض (13)

 


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النمل الأبيض

عيد الأضحى المبارك

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