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الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:54 ص
خالد صلاح
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صور..ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة هزات أرضية فى إندونيسيا إلى 12 شخصا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:00 ص
صور..ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة هزات أرضية فى إندونيسيا إلى 12 شخصا سيدة تتلقى الرعاية الطبية عقب الزلزال
جاكرتا /أ ش أ/
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ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة من الهزات الأرضية، التى ضربت جزيرتى "لومبوك" و"سومباوا" فى إندونيسيا مؤخرًا إلى 12 قتيلًا.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو قوله إن الضحايا لقوا مصرعهم إما جراء انهيار مبان أو بسبب تعرضهم لنوبات قلبية.

يشار إلى أن جزيرة "لومبوك" قد شهدت دمارًا واسع النطاق بعد الزلزال القوى الذى ضربها فى الخامس من أغسطس الجارى وبلغت شدته 9ر6 درجة على مقياس ريختر وتلاه عدة هزات ارتدادية..وتسبب الزلزال فى مقتل 460 شخصًا وتشريد مئات الآلاف الآخرين.

 

سيدة تتلقى الرعاية الطبية عقب الزلزال
سيدة تتلقى الرعاية الطبية عقب الزلزال

 

عدد من الاصابات
عدد من الاصابات

 

عدد من المصابين جراء الزلزال فى اندونيسيا
عدد من المصابين جراء الزلزال فى اندونيسيا

 

مصابين جراء الزلزال
مصابين جراء الزلزال

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زلزال

اندونيسيا

الكوارث الطبيعية

زلازل اندونيسيا




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