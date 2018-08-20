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صور.. ارتفاع الإقبال على شراء السكاكين وورش تصنيعها بأسواق الإسكندرية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:20 م
صور.. ارتفاع الإقبال على شراء السكاكين وورش تصنيعها بأسواق الإسكندرية الإقبال على شراء السكاكين
الإسكندرية – أسماء على بدر
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فى الساعات الأخيرة، قبل أول يوم من عيد الأضحى المبارك، ارتفعت نسبة الإقبال على ورش تصنيع وسن السكاكين بأسواق الإسكندرية، استعداداً لذبح الأضاحى فى بعد أداء صلاة العيد مباشرة.
 
 
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السكاكين، وأدوات الجزارة، إلا أن عليها إقبالا كبيرا من المواطنين والتجار، وتبدأ أسعار السكاكين من 50 جنيها وحتى 300 جنيه، وتختلف الأسعار طبقاً للأحجام، والاستخدامات سواء منزلية أو أدوات الجزار.
 
 
كما تشهد أسواق الإسكندرية، إقبالاً كبيراً من المواطنين، واحتفالات أمام محلات الجزارة بوسط الإسكندرية، ومنطقة المنشية، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، ووضع الأنوار فى الشوارع العامة والأسواق.
 
ارتفاع الإقبال على شراء السكاكين (1)
 

ارتفاع الإقبال على شراء السكاكين (2)
 

ارتفاع الإقبال على شراء السكاكين (3)
 

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