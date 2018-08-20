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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:50 م
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إستعدادا لعيد الأضحى المبارك

صحة سوهاج ترفع درجة الإستعداد للقصوى تحسبا لحالات الطوارئ

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:15 ص
صحة سوهاج ترفع درجة الإستعداد للقصوى تحسبا لحالات الطوارئ رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج
سوهاج محمود مقبول
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رفعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، من درجة إستعدادها للدرجة القصوى، وذلك لإستقبال عيد الأضحى المبارك، بكافة الإدارات والقطاعات على مستوى المحافظة، حيث تم منع الإجازات والراحات خلال تلك الفترة، وتم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة مجريات الأمور.
 
ومن جانبها، قالت رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية أستعدت من يوم 18 أغسطس الماضى برفع درجة الإستعداد للدرجة القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك 
 
وأكدت أن المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة وخاصة أقسام الإستقبال، وتم شن العديد من الحملات الصحية على الأسواق، والتي تمكنت من ضبط 33 طن مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الادمى، وهناك تكثيف حملات الرقابة على الثلاجات، وهناك 100 سيارة إسعاف منتشرة على مستوى المحافظة، وتم تقسيمها إلى تمركزات ثابته وتمركزات متحركة، وخاصة الأماكن الموجود بها تجمعات كبيرة للمواطنين للإحتفال بالعيد.
 
وشددت فى تصريحها، بضرورة قيام المواطنين من التأكد من تاريخ الصلاحية للمنتجات التي يحصلون عليها، وفى حالة حدوث أي حالة طوارئ يتم التوجه لأقسام الطوارئ داخل المستشفيات، وسيتم التعامل مع الحالات فورا، وطبقا للتعليمات الموضوعة بكل مستشفى.
 
 

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