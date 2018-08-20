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شكوى من رفع تعريفة الركوب بموقف السلام.. والسيرفيس: غرمنا السائقين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:47 م
شكوى من رفع تعريفة الركوب بموقف السلام.. والسيرفيس: غرمنا السائقين موقف السلام
كتب سيد الخلفاوى
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اشتكى عدد كبير من المواطنين، من رفع تعريفة الركوب بموقف السلام الجديد، على جميع الخطوط، اليوم الإثنين، وذلك مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع ضعف الرقابة من إدارة الموقف، بالإضافة إلى وجود عدد من المواقف العشوائية خارج موقف السلام ترفع تعريفة الركوب ويصعب السيطرة عليها.
 
وشهد الموقف ازدحاما بسبب رفض الركاب الصعود بعد رفع تعريفة الركوب، كما طالبوا بتشديد الرقابة عليهم وإلزامهم بالتعريفة المعروفة والمعلقة بالموقف.
 
من جانبه أكد العميد معوض السيد عرفة مدير السيرفيس بموقف السلام، أن إدارة الموقف حررت غرامات لعدد كبير من السائقين لرفعهم تعريفة الركوب، مشيرا إلى أن شرطة المرور شددت رقابتها على المواقف الم جودة خارج الموقف.
 

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