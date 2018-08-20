شرطة المسطحات بالإسكندرية تضبط جزار لحيازته غزالة برية

الإسكندرية – أسماء على بدر

رصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تداول صورة لغزالة بشارع الاسكندراني دائرة قسم شرطة محرم بك، على موقع التواصل الإجتماعي " الفيس بوك "، على إثر ذلك وجه اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، بحملة بالإشتراك مع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، استهدفت الشارع محل البلاغ.

وأسفرت الحملة ، عن ضبط "ا ا ا" 46 سنة، صاحب محل جزارة كائن بشارع الاسكندراني دائرة قسم محرم بك، لحيازته غزالة برية من النوع الأوربي بدون ترخيص داخل قفص حديدي أمام المحل خاصته، بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بحظر وحيازة الحيوانات البرية أو عرضها، وتم تسليم الغزالة لحديقة الحيوان، و تحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة.