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شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر تضبط 15 محضر مخالفات متنوعة للنشات وذهبيات

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:03 ص
شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر تضبط 15 محضر مخالفات متنوعة للنشات وذهبيات شرطة المسطحات - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت شرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الأقصر، عن إطلاق حملات التفتيش على مجرى نهر النيل بهدف المرور على الوحدات الملاحية التى تسير وترسو بمجرى النيل بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار إستعدادات محافظة الأقصر لعيد الأضحى المبارك.

وقال الرائد عمرو عماد شكرى رئيس شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر، أنه تفعيلاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 56 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 62 بشأن تنظيم الملاحة الداخلية، تم تحرير 15 محضر مخالفات متنوعة  لقائدى لانشات النزهة والذهبيات بالبرين الشرقى والغربى، تضمنت 4 محاضر أستخدام اللنش فى غير الغرض المخصص له من نزهة خاص إلى التعدية بالأجر، ومحضر عجز بادوات السلامة والإنقاذ، و6 محاضر عدم وجود أدوات الأطفاء وأنتهاء التراخيص، ومحضرالأبحار بدون رخصة قيادة، و2 القيام بعمل دهانات للذهبية بمجرى نهر النيل، ومحضر حديث سن ولا يجوز له القيادة.

واضاف الرائد عمرو شكرى – فى بيان - أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراَ إلى إستمرار حملات تمشيط مجرى النيل لضبط المخالفين وضمان تحقيق الإنضباط.

 

 


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