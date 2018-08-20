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شاهد.. قطار الحرمين يختصر المسافة بين مكة للمدينة فى ساعتين بدلا من 6

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:33 ص
شاهد.. قطار الحرمين يختصر المسافة بين مكة للمدينة فى ساعتين بدلا من 6 قطار الحرمين
كتب – هاشم الفخرانى
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فى ساعتين فقط يقطع قطار الحرمين الذى بدأ أول رحلاته اليوم الأحد من مكة للمدينة المنورة ، بعدما كان الحجاج يقطعون هذة المسافة فى 6 ساعات وأكثر.

وتبلغ سرعة القطار 330 كيلو متر فى الساعة، ويتكون من 11 عربة مخصصة للتكيف مع جو المملكة العربية السعودية .

وتبلغ سعر التذكرة الواحدة 400 ريال سعودى، حيث تم رفع ثمن التذكرة من 250 ريال ، نظرا لارتفاع قيمة تشغيل القطار .


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قطار الحرمين

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