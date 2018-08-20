شاهد.. قطار الحرمين يختصر المسافة بين مكة للمدينة فى ساعتين بدلا من 6

قطار الحرمين يختصر وقت الحجيج وتعبهم #مكة_الآن pic.twitter.com/b9t5UmyVdq— قناة العربية (@AlArabiya) August 19, 2018
فى ساعتين فقط يقطع قطار الحرمين الذى بدأ أول رحلاته اليوم الأحد من مكة للمدينة المنورة ، بعدما كان الحجاج يقطعون هذة المسافة فى 6 ساعات وأكثر.
وتبلغ سرعة القطار 330 كيلو متر فى الساعة، ويتكون من 11 عربة مخصصة للتكيف مع جو المملكة العربية السعودية .
وتبلغ سعر التذكرة الواحدة 400 ريال سعودى، حيث تم رفع ثمن التذكرة من 250 ريال ، نظرا لارتفاع قيمة تشغيل القطار .
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