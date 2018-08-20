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شاهد.. صورة منذ 65 عاما توثق مناسك الحج وشكل الحرم قبل مراحل تطويره

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:32 ص
شاهد.. صورة منذ 65 عاما توثق مناسك الحج وشكل الحرم قبل مراحل تطويره الكعبة قبل 65 عاما
كتب إسلام جمال
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ما أجمل آلة التصوير، تلك الآلة التى تسجل لنا أحداثاً فى أزمنة لم نعشها أو نراها، وحينما نطالع هذه الصور، نشعر بالحنين إلى الماضى، ونرجع بخيالنا إلى هذه الأزمان الماضية، ونتعايش بداخلها.

اليوم، ونحن نعايش موسم الحج، تعود بنا صورة منذ أكثر 65 عاما، إلى منظر الكعبة المشرفة، كيف كانت، وهل تغيرت ملامح الظروف المحيطة بها أم لا.

هذه الصورة، تعود إلى العام 1953، وهى تصف لنا رحلة الحج التى لم ترها أعيننا، والتقط هذه الصورة مصور باكستانى، كان يعمل مراسلاً لمجلة ناشيونال جيوجرافك، ليوثق لنا تلك اللحظات.

 

الكعبة قبل 65 عام
الكعبة قبل 65 عام

 


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مناسك

الكعبة




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