شاهد.. رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودى يتحدث عن الاستعدادات والخدمات خلال الحج

كتب عمرو دويدار

تحدث الدكتور محمد القاسم رئيس هيئة الهلال الأحمر فى السعودية عن الاستعدادات والخدمات خلال موسم الحج، وأشار إلى أن أعداد العاملين للهيئة وصل إلى 2640 موظفا مابين مسعفين وإدارين وأطباء، أما عن أعداد المتطوعين فقد وصل إلى 1500 شخص بأماكن متفرقة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد الدكتور محمد القاسم، عبر قناة mbc، بأن هيئة الهلال الأحمر تمتلك 127 مركز إسعاف فى المشاعر والعاصمة المقدسة منها 90 مركزا موسمى يعمل أثناء موسم الحج و33 مركزا فى المزدلفة وعرفة،مضيفا بأن اليوم مر بطريقة جيدة ومطمئنة، وباشرت الهيئة اليوم أكثر من 500 حالة تم خروجها من المستشفى، ومنها حالتين تم نقلهما إلى مدينة الملك عبدالله الطبية وكلها كانت حالات طبية حرجة.

وأشار الدكتور محمد القاسم بأن هيئة الهلال الأحمر تستعد بإسطول كبير مكون من 360 سيارة إسعاف منها 100 سيارة جديدة تدخل الخدمة لأول مرة خلال هذا الموسم لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة 16 سيارة إسعاف متقدم و20 دراجة نارية لتتمكن الدخول للأماكن المزدحمة، و8 سيارات جولف فى الحرمين الشريفين.