شاهد.. خلية نحل فى غرفة التحكم لبث خطبة عرفة

كتب محمد رضا

تسخر المملكة العربية السعودية كافة إمكانياتها لتقديم أفضل الخدمات لقاصدى بيت الله الحرام خلال موسم الحج من كل عام، وموسم الحج للعام الجارى 1439 هـ، شهد خدمات جديدة وتوفير الكثير من سبل الراحة التى تيسر على الحجيج الاستمتاع برحلة الحج فى سهولة ويسر دون تكبر مزيد من العناء.

الآن جولة حية على غرفة التحكم والترجمة لمشروع ترجمة #خطبه_عرفه .. pic.twitter.com/5qK1EL6MNb — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 20, 2018

وفى إطار خطط المملكة لنقل مشاعر الحج، وإعمالًا بشعار "العالم فى قلب المملكة"، دشنت السعودية مشروع ترجمة خطبة عرفة، حيث تبث خطبة عرفة مباشرة من مسجد نَمرة، باللغة العربية، بالإضافة ترجمتها فوريًا إلى 5 لغات أخرى هى، الإنجليزية والفرنسية والفارسية والأردية والملاوية.

ويعمل المترجمون من داخل غرفة تحكم لترجمة الخطبة فوريًا لـ5 لغات مختلفة يستمع إليها المسلمون حول العالم من خلال تطبيقات عبر الهاتف، كما يعمل فريق كامل من الفنيين لمتابعة عمليات البث على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الرسمية لمؤسسات المملكة الناقلة للخطبة، وكذلك على تطبيقات الهاتف.



أعمال الترجمة لخطبة عرفة



البث المباشر لخطبة عرفة



مترجم لخطبة عرفة



أحد مترجمى خطبة عرفة



ترجمة خطبة عرفة لـ5 لغات



مشروع ترجمة خطبة عرفة



غرفة التحكم لبث خطبة عرفة



متابعة بث خطبة عرفة داخل غرفة التحكم