شاهد.. تقييم أمير مكة المكرمة للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج

قال الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، إن المملكة قدمت هذا العام صورة جديدة فى الإدارة والتقنية وتفويج الحشود وجميع الأمور التى يتميز بها موسم الحج من كل عام، مشيرا إلى أن الإدارة وتفويج الحشود وتنفيذ الخطط التى اعتمدت هذا العام نجحت نجاح منقطع النظير.
#عاجل | الأمير #خالد_الفيصل: يحق لكل سعودى أن يفخر بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.#العالم_في_قلب_المملكة #يوم_عرفة #عرفات_الآن pic.twitter.com/iTZReQD3zf— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 20, 2018
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، عقد أدائه صلاة الظهر والعصر قصرًا وجمعًا مع ضيوف الرحمن، فى مسجد نمرة بعرفات، وأنه يحق لكل سعودى ساهم فى إدارة هذا الموسم وخدمة الحجاج أن يفخر بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وخصوصا لموسم الحج هذا العام، لافتا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة سهلت الكثير من المناسك وساعدتهم فى التغلب على الكثير من الأمور التى كانت تحول دون وجود الخدمة الكاملة للحجاج.
وأضاف "نتمنى من الله أن يتقبل من الجميع ما بذلوه من جهد وإدارة مميزة وعمل مثمر على الساحة فى المخيمات والمناسك والنقل وكل الأمور التى تخص الحاج ويقوم بها المنفذ السعودى الذى يعتز بخدمة الحشود الوافدة من جميع أنحاء العالم"، وتابع "نبذل قصارى جهدنا فى سبيل خدمة ضيوف الرحمن، كما نوجه التحية لرجال الأمن لما يقدموه من جهود لخدمة الحجاج".
#خالد_الفيصل:#عبدالله_بن_بندر مكسب لمنطقة مكة#إمارة_مكة pic.twitter.com/NfBLjcxK3n— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 20, 2018
وتابع "أنا أعمل لأرضى قيادتى وأبناء وطنى ولا يهمنى من يهاجمنى من الخارج"، مؤكدا أن صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، لديه إصرار لتطوير المشاعر المقدسة ومكة المكرمة لتكون من أرقى وأذكى مدن العالم"، مضيفا أن "الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمثابة أكبر هدية قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لأبناء المنطقة والحجيج لتكون مكة والمشاعر من أرقى وأذكى مدن العالم".
واستطرد "أحيى رجال الأمن فى السعودية الذين وصلوا إلى درجة نقل الخدمة العسكرية إلى الثقافة، ويجب أن يتعلم رجال الأمن فى العالم أجمع من رجل الأمن السعودى الذى يقوم بخدمة الحجاج إضافة إلى حفاظه على أمن ضيوف الرحمن، فهو نموذج يستحق الإعجاب".
وعن نائبه الأمير عبد الله بن بندر، قال أمير منطقة مكة، "الأمير عبد الله بن بندر، شخصية لا تحتاج إلى توجيه، فهو رجل جاد وفاعل وذكى ومحب للعمل، كما أنه مكسب كبير لمنطقة مكة المكرمة".
أمير مكة #خالد_الفيصل:— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 20, 2018
الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
أكبر هدية قدمها #خادم_الحرمين_الشريفين لأبناء المنطقة والحجيج
لتكون مكة والمشاعر من أرقى وأذكى مدن العالم#إمارة_مكة pic.twitter.com/gR3GJGvHlx
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