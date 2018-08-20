شاهد.. تقييم أمير مكة المكرمة للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج

كتب محمد رضا

قال الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، إن المملكة قدمت هذا العام صورة جديدة فى الإدارة والتقنية وتفويج الحشود وجميع الأمور التى يتميز بها موسم الحج من كل عام، مشيرا إلى أن الإدارة وتفويج الحشود وتنفيذ الخطط التى اعتمدت هذا العام نجحت نجاح منقطع النظير.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، عقد أدائه صلاة الظهر والعصر قصرًا وجمعًا مع ضيوف الرحمن، فى مسجد نمرة بعرفات، وأنه يحق لكل سعودى ساهم فى إدارة هذا الموسم وخدمة الحجاج أن يفخر بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وخصوصا لموسم الحج هذا العام، لافتا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة سهلت الكثير من المناسك وساعدتهم فى التغلب على الكثير من الأمور التى كانت تحول دون وجود الخدمة الكاملة للحجاج.

وأضاف "نتمنى من الله أن يتقبل من الجميع ما بذلوه من جهد وإدارة مميزة وعمل مثمر على الساحة فى المخيمات والمناسك والنقل وكل الأمور التى تخص الحاج ويقوم بها المنفذ السعودى الذى يعتز بخدمة الحشود الوافدة من جميع أنحاء العالم"، وتابع "نبذل قصارى جهدنا فى سبيل خدمة ضيوف الرحمن، كما نوجه التحية لرجال الأمن لما يقدموه من جهود لخدمة الحجاج".

وتابع "أنا أعمل لأرضى قيادتى وأبناء وطنى ولا يهمنى من يهاجمنى من الخارج"، مؤكدا أن صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، لديه إصرار لتطوير المشاعر المقدسة ومكة المكرمة لتكون من أرقى وأذكى مدن العالم"، مضيفا أن "الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمثابة أكبر هدية قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لأبناء المنطقة والحجيج لتكون مكة والمشاعر من أرقى وأذكى مدن العالم".

واستطرد "أحيى رجال الأمن فى السعودية الذين وصلوا إلى درجة نقل الخدمة العسكرية إلى الثقافة، ويجب أن يتعلم رجال الأمن فى العالم أجمع من رجل الأمن السعودى الذى يقوم بخدمة الحجاج إضافة إلى حفاظه على أمن ضيوف الرحمن، فهو نموذج يستحق الإعجاب".

وعن نائبه الأمير عبد الله بن بندر، قال أمير منطقة مكة، "الأمير عبد الله بن بندر، شخصية لا تحتاج إلى توجيه، فهو رجل جاد وفاعل وذكى ومحب للعمل، كما أنه مكسب كبير لمنطقة مكة المكرمة".