شاهد.. أول فيلم وثائقى سعودى عن تاريخ كسوة الكعبة

كتب- هاشم الفخرانى

عرضت المملكة العربية السعودية أول فيلم وثائقى يحكى تاريخ كسوة الكعبة المشرفة.

وأعلنت وزارة الإعلام السعودية، أن الفيلم الذى قامت به كل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال، وقناة مكة الفضائية بإنتاجه هو أول فيلم يتحدث عن كسوة الكعبة المشرفة.

وأضافت بأن الفيلم مترجم للغة الإنجليزية ويبرز جهود الدولة فى صناعة كسوة الكعبة المشرفة متناولاً جميع مراحل الصناعة التى تمر بها الكسوة على مدار عام كامل من العمل.

وتسعى هذه الأفلام والبرامج إلى غرس الممارسات الصحيحة وتعزيزها والقيم النبيلة تجاه المسجد الحرام والمسجد النبوى، التى تفضى إلى تقديس بيت الله الحرام وتوقيره، وإبراز الدور العلمى والدعوى للحرمين الشريفين، ونشر رسالتهما السامية، رسالة الاعتدال والوسطية والتسامح.