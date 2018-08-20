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شاهد.. أمير مكة المكرمة ونائبه يؤديان صلاتى الظهر والعصر بمسجد نمرة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:02 م
شاهد.. أمير مكة المكرمة ونائبه يؤديان صلاتى الظهر والعصر بمسجد نمرة أمير مكة فى مسجد نمرة
كتب محمد رضا
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أدى الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه عبد الله بن بندر، اليوم الإثنين، صلاتى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا مع ضيوف الرحمن بمسجد نمرة.

 

ومن جانبه، قال إمام وخطيب مسجد نمرة، فى خطبة عرفة، إنه يجب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فى مناسك الحج، والحث على الأخلاق الفاضلة فى شتى مجالات الحياة ومنها الوفاء بالعهود، حفظ الأمانات، نشر الخير، التسامح.

وأضاف إمام وخطيب مسجد نمرة، "لن تتمكن أمة من تشكيل مواطنين صالحين إلا فى زراعة الأخلاق بنفوسهم، وصورة الإسلام الحقيقية تشتمل على أعلى الأخلاق وأحسن التعاملات"، وتابع: "باب التوبة مفتوح ويوم عرفة من مواطن التوبة، وطاعة ولاة الأمر له أثر فى حفظ النظام العام".

وتابع خطيب مسجد نمرة، "الإسلام يحفظ المصالح ويدرء المفاسد ويدعو إلى عمارة الكون ونفع الخلق، لذا يجب تربية النفوس على الأخلاق واستشعار مراقبة الله والارتباط بالقرآن الكريم والسنة النبوية، ومراعاة الضوابط الأخلاقية فى التعاملات المالية".

أمير مكة المكرمة فى مسجد نمرة
أمير مكة المكرمة فى مسجد نمرة

 

أمير مكة ونائبه يؤديان صلاة الظهر فى مسجد نمرة
أمير مكة ونائبه يؤديان صلاة الظهر فى مسجد نمرة

 

عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة
عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة

 

الأمير خالد بن فيصل يستمع لخطبة عرفة
الأمير خالد بن فيصل يستمع لخطبة عرفة

 

إمام وخطيب مسجد نمرة بالسعودية
إمام وخطيب مسجد نمرة بالسعودية

 

أمير مكة المكرمة فى مسجد نمرة
أمير مكة المكرمة فى مسجد نمرة

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