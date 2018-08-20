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سكرتير عام المنوفية: رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات إستعداد لعيد الاضحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:24 ص
سكرتير عام المنوفية: رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات إستعداد لعيد الاضحى الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية
المنوفية _ محمد فتحي
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أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية والقائم بأعمال المحافظ ،عن رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة ومضاعفة النوبتجيات بالاستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات، وإلغاء الاجازات وعمل غرف عمليات لمتابعة سير العمل خلال فترة العيد لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها لتلافى حدوث اى أزمات .

وشدد مختار، فى بيان على ضرورة توفير الأدوية والمسلتزمات الطبية، وأكياس الدم وزيادة الأرصدة بجميع المستشفيات، وعمل غرفة طوارئ بمديرية الصحة وجميع الادارات الطبية، وتوفير سيارات إسعاف بساحات صلاة العيد والميادين والحدائق العامة، بالإضافة إلى عمل حملات بالتعاون مع التموين ومباحث التموين والطب البيطرى للمرور على أماكن الذبح والمجازر ومحلات بيع اللحوم .

يأتى ذلك فى إطار إستعدادات محافظة المنوفية بأجهزتها التنفيذية وبخاصة الصحه لاستقبال عيد الأضحى المبارك للحفاظ على صحة المواطنين .

 

 


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