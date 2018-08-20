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سقوط 19 تاجر مخدرات فى وقفة عيد الأضحى قبل توزيع الحشيش بالسويس

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:21 ص
سقوط 19 تاجر مخدرات فى وقفة عيد الأضحى قبل توزيع الحشيش بالسويس اللواء محمد جاد مدير أمن السويس
السويس- سيد نون
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شنت قوات الشرطة بالسويس حملة أمنية موسعة لضبط تجار المخدرات والموزعين والوسطاء "الديلر" الذين ينشطون فى وقفة عيد الأضحى، وتم ضبط 19 تاجر مخدرات والمعروفين بـ "الديلر" متلبسين بتوزيع المخدرات.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بقيام ضباط المباحث بمديرية أمن السويس وأقسام الشرطة بشن حملة أمنية موسعة فى وقفة العيد لضبط تجار المخدرات.

وقام ضباط مباحث مديرية أمن السويس بقيادة المقدم عصام حافظ رئيس مباحث مديرية أمن السويس، بضبط 19 من وسطاء المخدرات "الديلر" وهم يقومون بتوزيع وبيع المواد المخدرة داخل عدد من المناطق السكنية بالسويس، وضبط بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة الترامادول والمنشطات الجنسية.

كما تمكنت قوات الشرطة من ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة بيضاء داخل أحياء الأربعين والجناين وفيصل.


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