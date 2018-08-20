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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:47 م
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سقوط عصابة "مبروكة" المتخصصة فى نشل السيدات بالاحتكاك بروض الفرج

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:23 م
سقوط عصابة "مبروكة" المتخصصة فى نشل السيدات بالاحتكاك بروض الفرج المتهمان
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة روض الفرج، والمعينان طوف أمنى بشارع شبرا، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، من ضبط كل من "مبروكة ا ع" 51 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى 2 قضية آخرها 8137 لسنة 2014م الموسكى "نشل"، والمطلوب التنفيذ عليها فى 3 أحكام حبس جزئى "سرقة " بإجمالى حبس 3 سنوات، و"إسلام.ع.ع" 30 سنة، عاطل، وبحوزتهما 2 هاتف محمول ماركة، ومبلغ 4500 جنيه.
 
ومن خلال الفحص تبين قيامهما بسرقة هاتف محمول من بين المضبوط بحوزتهما، من "كميلة. ص. ح" 55 سنة، موظفة بإدارة المرج التعليمية، بأسلوب "الاحتكاك والنشل"، أثناء سيرها بمحل البلاغ، وبسؤال المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة، وبمواجهة المتهمان بمعرفة ضباط مباحث القسم، اعترفا بارتكاب الواقعة.
 
وبتطوير مناقشتهما عن مصدر باقى المضبوطات بحوزتهما اعترفا أنها من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأمكن التوصل لمالكة الهاتف المحمول الثانى، وتبين أنها "سلمى أ س" 28 سنة، طالبة، وباستدعائها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة، وأضافت بعدم تحريرها  محضراً بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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