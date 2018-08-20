سقوط شقيقين بحوزتهما كيلو هيروين وسلاح آلى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ومباحث القنطرة غرب، من القبض على أخطر متهمين فى تجارة المخدرات بمنطقة السحر والجمال، أثناء تواجدهم بدائرة مركز القنطرة غرب، لتسليم كيلو من مخدر الهيروين وسلاح آلى.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب، ومعاونيه، بضبط كلا من المتهم "عبد الله.ص.ح" وشقيقه "مصطفى" أثناء تواجدهم بدائرة مركز القنطرة غرب لتسليم كمية من مخدر الهيروين، وبحوزتهما 4 قوالب من مخدر الهيروين وزنت حوالى كيلو جرام، ومبلغ مالى وسلاح آلى و11 طلقة.

اعترف المتهمين بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.